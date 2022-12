Reggina, Taibi: rinnovo e mercato di gennaio, l’indicazione del direttore sportivo è chiara

Massimo Taibi ha vissuto un’altra estate intensa. Quella del 2022, in particolare, lo ha visto praticamente tenere il club dalla mano quando era sull’orlo del baratro. Un particolare che non è sfuggito alla tifoseria che, persino nei comunicati del tifo organizzato, ne ha riconosciuto il ruolo cruciale nella salvezza del club, finalizzata da Felice Saladini con le sue risorse.

Oggi, però, è il momento di pensare anche al futuro. Taibi è arrivato alla quinta stagione ds amaranto e all’orizzonte c’è un rinnovo di contratto. Ai microfoni di Tuttomercatoweb ha indicato lo status delle cose. “Stiamo parlando, ci penseremo dopo il 26, ora pensiamo all’Ascoli. C’è tempo per far tutto”.

Poi anche un passaggio su quello che sarà il mercato. A gennaio gli amaranto se vorranno duellare per il vertice del campionato sanno che dovranno innalzare il livello della rosa, benchè sia tutt’altro che facile. “Il 26 – ha spiegato il direttore sportivo – tireremo le somme, abbiamo un po’ di idee già abbastanza chiare. In questo momento non è giusto far nomi per rispetto di chi è con noi, dal 27 a bocce ferme cercheremo di muoverci dove noi pensiamo di doverci rinforzare”.