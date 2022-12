L’Avo di Reggio Calabria semina speranza e gratuità. Volontari incontrano alcune classi delle scuole primarie dell’ic De Amicis-Bolani

“Volontario per un giorno”, questo il titolo del progetto che, anche a Reggio Calabria, l’Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) ha promosso sulla scia della Giornata Nazionale.

Due gli incontri svoltisi nelle scuole allo scopo di promuovere il valore della gratuità, elemento essenziale dell’identità del servizio reso dall’Avo, presente da 35 anni all’interno del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

«L’istituto comprensivo De Amicis-Bolani ha accolto subito il nostro invito. L’Avo ha lavorato con impegno e passione per realizzare il progetto. Ringrazio il gruppo di volontari che si è speso per organizzare tutto. Abbiamo incontrato due gruppi di classi delle scuole primarie De Amicis e Frangipane. È stata un’esperienza bellissima e significativa che in noi ha certamente seminato speranza. Ci auguriamo che abbia destato nel giovanissimo uditorio il desiderio di esplorare e conoscere il mondo del volontariato», ha dichiarato Francesco Nicolò, presiedente dell’Avo di Reggio Calabria.

Il canto dell’inno nazionale dell’Avo, scritto e interpretato dalla reggina Luisa Continolo, ha aperto gli incontri con le bambine e i bambini. Le testimonianze dei volontari e delle volontarie, con