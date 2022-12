Coronavirus: in Calabria 659 nuovi positivi (+177 nuovi positivi)

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 608635 (+659) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4066970 (+3.517).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1608 (46 in reparto, 12 in terapia intensiva, 1550 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 105551 (105151 guariti, 400 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2619 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2555 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 177271 (175881 guariti, 1390 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 331 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 317 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57941 (57669 guariti, 272 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2706 (48 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2655 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 201176 (200289 guariti, 887 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 494 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 483 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51619 (51428 guariti, 191 deceduti).