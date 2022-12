Codice appalti, Occhiuto: “Riforma positiva, ma serve intervenire per aiutare Comuni in difficoltà”

“La riforma riforma del Codice degli appalti? Mettere in atto provvedimenti che aiutano a velocizzare la realizzazione delle opere è senz’altro positivo”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a RaiNews24.

“Bisognerebbe, però, fare anche un grande investimento sulla capacità amministrativa di tanti Comuni che, soprattutto al Sud, versano in condizioni di dissesto finanziario.

Nella mia Regione moltissime amministrazioni locali sono in dissesto e pre dissesto finanziario. Non hanno nemmeno l’ingegnere capo per la guida del settore tecnico.

Il tema della velocizzazione delle opere, soprattutto quelle del Pnrr, non si risolve solo con un aggiornamento al Codice degli appalti, che è pure necessario.

Si risolve mettendo in campo le strutture dello Stato in un’azione di supporto, a volte anche sussidiaria, agli enti locali che non hanno capacità di progettare e realizzare gli interventi”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.