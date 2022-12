Ore 20.30. Il fischio di inizio di Reggina-Bari è sempre più vicino. La sfida regalerà spettacolo sugli spalti grazie al sentito gemellaggio che lega le due tifoserie, presenti in grande numero. Anche grazie ai 2000 tifosi del Bari, si andrà ben oltre i 15.000 presenti (dato che potrebbe lievitare in maniera consistente).

Sul campo, però, c’è una partita che vale, benché si sia solo alle penultima del girone d’andata. Per Inzaghi e Mignani ci sono assenze pesanti. Da un lato mancherà Gagliolo per squalifica, appiedato dal giudice sportivo come Maiello.

Reggina-Bari, le probabili formazioni

Schieramenti analoghi per le due squadre, ma non uguali. Nei tre uomini offensivi del Bari i due “sottopunta” cioè Folorunsho e Botta andranno a cercare spazi tra le linee, a differenza delle ali amaranto che invece proveranno ad allargare la difesa avversaria.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Camporese, Di Chiara; Fabbian, Majer, Fabbian; Canotto, Menez, Rivas. Allenatore: Inzaghi

Bari (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Mallamo, Maita, Benedetti; Botta, Folorunsho, Scheidler. Allenatore: Mignani.