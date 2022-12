Coldiretti a Confartigianato hanno donato all’Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria una statuetta del presepe

Coldiretti, Symbola e Confartigianato stanno donando alle diocesi italiane una statuetta per il presepe. Per il 2022 è la florovivaista, un simbolo della crescita e dello sviluppo, della cura del territorio, della bellezza dell’agricoltura e dei luoghi, si può quasi dire una testimone dell’enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco. Coldiretti e Confartigianato di Reggio Calabria, hanno consegnato la statuetta all’Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova e Presidente della CEC mons. Fortunato Morrone. La florovivaista – sottolineano Coldiretti e Confartigianato – ha affrontato le difficoltà della pandemia e della guerra per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini nonostante l’aumento esponenziale dei costi energetici nei campi e nelle serre. Un simbolo delle imprese impegnate nella cura e manutenzione del nostro patrimonio verde e della biodiversità, è un’idea inedita, che guarda al presente e al futuro, per parlare di un’agricoltura plurale e differenziata, che produce cibo e insieme, beni immateriali indispensabili per la qualità della vita.