Serie B: il Cagliari esonera Liverani, il nuovo allenatore potrebbe essere un big

Il Cagliari è una delle squadre che non ha rispetttato le attese in Serie B. I sardi, assieme a Genoa e Parma, avrebbero dovuto dominare il campionato cadetto. I sardi, invece, sono al quattordicesimo posto. A quattro punti dall’ottavo che vale l’accesso ai playu off, addirittura a 11 dalla Reggina che occupa il secondo posto. L’ultimo che vale la promozione diretta in Serie A.

La sconfitta subita a Palermo nell’ultimo turno di campionato ha indotto la proprietà dei sardi ad esonerare il tecnico Fabio Liverani. Si è scelto di non attendere neanche la pausa invernale, che sarebbe iniziata dopo l’ultima partita (quella di Santo Stefano).

In quell’occasione i rossoblu ospiteranno in Sardegna il Cosenza. In via provvisoria i prossimi allenamenti della squadra saranno diretti da Roberto Muzzi. La gestione potrebbe durare proprio fino all’ultima gar adle 2022.

Il nome che, invece, si fa come possibile successore è quello di Claudio Ranieri. L’esperto tecnico romano, già vincitore della Premier League con il Leicester, starebbe rifilettendo su un’offerta proveniente dalla Sardegna. Per lui si tratterebbe di un ritrono sull’Isola, a oltre trent’anni dalla sua prima esperienza sulla panchina del Cagliari.

Ranieri ha guidato i rossoblu dal 1988 al 1991.