Maltempo a Reggio Calabria, solito disastro per la viabilità (FOTO)

Torna il maltempo a Reggio Calabria e, puntualmente, tornano i consueti disagi sul tessuto urbano. L’acqua, caduta copiosa nelle ultime ore, ha reso ai limiti della praticabilità diverse strade, molte delle quali sono costantemente sottoposte ad allagamenti. Una situazione atavica, per la quale nessuna gestione alternatasi negli anni è riuscita a trovare una soluzione.

Maltempo Reggio Calabria: situazione difficile nella zona Sud

Particolarmente complessa risulta la situazione nella zona di Ravagnese, dove i residenti continuano a dover fare i conti con una strada che si trasforma in un fiume. Situazione complessa, tra le segnalazioni che arrivano, anche in un’altra parte della zona Sud: San Giorgio. Tuttavia, sono diversi i punti della città in cui sono tornati i consueti disagi.