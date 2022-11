Reggio Calabria: grave incidente sul raccordo, auto prende fuoco. Traffico in tilt (FOTO)

Mattinata compelessa a Reggio Calabria. Non solo il maltempo ha reso difficile la situazione della viabilità, ma un grave incidente automobilistico ha paralizzato la circolazione. Si è verificato sul raccordo che dalla Superstrada Jonica 106 conduce verso la città. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di domenica, sotto la pioggia battente.

Incidente Reggio Calabria: cosa è accaduto

La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione. Secondo le prime descrizione dei fatti emerse, in seguito ad un incidente stradale un’auto avrebbe sviluppato un incendio. Per domare la fiamme è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il sinistro ha coinvolto due auto.Gli automobilisti, in seguito all’impatto, non avrebbero comunque riportato alcun tipo di conseguenza.Trattandosi di una via di comunciazione di fondamentale importanza per il traffico cittadino, i rallentamenti maturati in seguito all’incidente hanno paralizzato il traffico cittadino.

La circostanza, tra l’altro, si è aggiunta ad una situazione generale resa particolarmente complicata dal maltempo. La viabilità ha subito forti limitazioni per le condizioni difficili delle strade cittadine per il maltempo. (leggi qui)