Reggio Calabria – Ritorna il “Kaulonia tarantella festival”

Ritorna dopo due anni di fermo il “KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL” e, quello dell’edizione 2022, sarà un vero e proprio ritorno alle origini per il più noto e importante festival della musica popolare in Calabria. “KAULONIA back to TARANTELLA FESTIVAL”: è questo il titolo della XXIV edizione di uno degli eventi di punta dell’estate calabrese, il festival che ogni anno attira migliaia di appassionati di musica popolare provenienti da tutta la penisola nel consueto e suggestivo scenario di Piazza Mese, nel cuore dell’ormai noto “PAESE CHE BALLA”, il borgo antico di Caulonia (Reggio Calabria).

Ad inaugurare questa edizione del “KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL” ci sarà Marcello Cirillo, Cauloniese DOC nato a San Nicola di Caulonia, un piccolo borgo incantato a due passi dal mare della costa dei gelsomini, tra alberi di arancio, profumo di zagara e filari di ulivi. Cresciuto a Roma, ma legato a doppio filo con la Calabria porta con se la curiosità e la voglia di riscatto per una terra troppe volte bistrattata e vittima di pregiudizi sterili. Marcello è stato fin dall’inizio della sua carriera innovatore, esploratore di generi, interprete raffinato e dalla grande cultura musicale. Nel 2012 Marcello Cirillo si regala e regala alla sua terra e al suo pubblico il cd “Rolica”, realizzato insieme a Mimmo cavallaro, musicista e divulgatore nel mondo delle tradizioni musicali popolari calabresi. Sul palco di piazza mese dopo 10 anni dalla realizzazione di “Rolica” si rincontreranno Mimmo Cavallaro, da un decennio considerato il re della musica popolare calabrese e diventato fenomeno di massa con numerosi concerti nelle piazze di tutto il mondo e Marcello Cirillo, uno dei volti più amati e popolari della tv italiana, Una carriera la sua, lunga quasi 40 anni con un notevole impegno nella divulgazione dell’arte musicale.

Il “KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL” non è semplicemente un ricco cartellone di artisti e concerti, ma è molto, molto di più: assolutamente unico nel suo genere, è il paese stesso che fa da coreografia attiva e fondamentale ad un festival che dura 4 giorni, si svolge nelle strade e nelle piazze del paese, partendo ogni giorno dalle ore 17 per concludersi solo all’alba del mattino seguente, con un calendario ricco di concerti e incontri, oltre corsi di ballo tradizionale e di strumenti tipici.