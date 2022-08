Ex Reggina, nuova panchina per Roberto Cevoli

Roberto Cevoli è il primo allenatore che Massimo Taibi ha scelto da quando è il direttore sportivo della Reggina. Era la stagione 2018-2019 e la gestione era ancora quella della famiglia Praticò.

L’allenatore sammarinese fece molto bene con una squadra di giovani, non benissimo nel momento in cui l’asticella si alzò con l’avvento di Luca Gallo. Dopo un derby perso con il Catanzaro anche per scelte rivedibili, arrivò un esonero e l’avvento di Drago. Quest’ultimo, però, fece peggio e Cevoli venne richiamato in panchina, per portare la squadra ai play off con eliminazione ad opera del Catania di Sottil.

Dopo le esperienze con Imolese e Renate (positive), Cevoli è pronto a ritornare in sella su una nobile decaduta del calcio italiano. Il Novara, infatti, ho la scelto per farsi guidare in Serie C, dopo l’addio con il tecnico Marchionni.