Reggio Calabria – Politiche 2022, il commissario provinciale Nesci: “Fdi guiderà il Paese”

‘A lavoro per il partito che avrà l’onore di guidare il Paese’.

Con queste parole Denis Nesci, commissario di Fratelli d’Italia per la provincia di Reggio Calabria, lancia la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo.

‘Un percorso coerente e di crescita che ha permesso al progetto politico di Fratelli d’Italia di offrire le risposte più credibili alle esigenze degli italiani. Con lo spirito di servizio che serve ad una grande comunità politica – sottolinea Nesci – sosterrò i candidati ai quali è stato affidato il compito del confronto elettorale, con la convinzione di rappresentare sui territori il partito che avrà l’onore di guidare il Paese’.

‘Ringrazio per la fiducia Giorgia Meloni, e soprattutto Giovanni Donzelli e Francesco Lollobrigida per le parole di stima nei miei confronti. Posizioni che mi impegnano alla stringente responsabilità di tradurre con incisività e determinazione l’azione politica di Fratelli d’Italia in Europa, in virtù del prossimo ingresso di Raffele Fitto nel Parlamento italiano. Insieme al gruppo dirigente del mezzogiorno, che in questi lunghi ed intensi anni ha profuso lo sforzo di costruire un’offerta politica credibile e di qualità, lavoreremo – conclude la nota – per rendere centrale nell’agenda europea, il tentativo di ridurre il gap storico che separa le regioni del Sud con il resto del Paese’.