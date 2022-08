Reggio Calabria – Divertimento e buon cibo con l’Associazione Magna Grecia

L’associazione “Magna Grecia” sede operativa di Lazzaro, nell’ambito delle manifestazioni estive coordinate dalla Proloco di Motta San Giovanni, ha organizzato due eventi che avranno luogo a Lazzaro nelle serate di domenica 14 e di venerdì 19 agosto . Si tratta di due eventi di promozione turistica – dichiara l’avv Carmela Latella tra gli organizzatori delle serate- atti a far conoscere e valorizzare il nostro Paese, i frutti del suo mare cristallino, la bontà dei prodotti locali nonché, la laboriosità dei tanti Lazzaresi che hanno offerto la loro disponibilità a collaborare per la buona riuscita delle serate.

Il primo evento, si svolgerà domenica 14 agosto in Piazza delle Medaglie d’Oro e vedrà la presenza della RAY BAND, gruppo musicale di giovanissimi e bravissimi ragazzi reggini che accompagneranno l’esibizione dell’attore, comico, cabarettista e imitatore GENNARO CALABRESE. Spensieratezza e risate sono assicurate. L’entrata e libera e durante la serata sarà possibile degustare panino con salsiccia cotta alla brace.

Venerdì 19 agosto, a Lazzaro in via Gianni Versace la serata inizierà alle ore 20,30 con l’apertura degli stand gastronomici della SAGRA del PESCE. Buon pescato unito a ospitalità e tanta allegria, si misceleranno in modo esplosivo e straordinario. Motore delle iniziative è il Presidente dell’Associazione “Magna Grecia” Stefano (per i Lazzaresi Nino) Scuncia che è anche figlio dell’indimenticato Chef Mimmo e che, per l’occasione, ha riaperto il ricettario di famiglia assicurandoci cura del piatto e buon gusto. La serata, con ingresso libero, sarà allietata dalla presenza dell’artista MIMMO CAVALLARO. Cucina curata, ambiente ospitale, buona musica gli unici ingredienti.