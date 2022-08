Spal-Reggina,”dove c’eravamo già visti”?

Si avvicina l’appuntamento con l’esordio in campionato della Reggina. Domenica 14 agosto, ore 20.45. Gli amaranto saranno di scena al Mazza di Ferrara contro la Spal.

Una sfida interessante, perché gli amaranto se la vedranno contro una di quelle quadre che fa parte dello sterminato livello “medio del campionato”.

A fronte, infatti, delle potenziali corazzate Genoa, Cagliari e Samp, c’è un nutrito schieramento di club che vogliono partire a fari spenti e sono ambiziosi. Tra questi c’è anche la Reggina che, però, potrebbe partire ad handicap visto il ritardo nella preparazione.

E la Spal che vuole tornare grande ha un proprietario che si chiama Joe Tacopina. Non sarà un incontro qualunque quello che avrà Pippo Inzaghi con il proprietario del club. I due, infatti, hanno condiviso l’esperienza a Venezia, dove l’americano era l’azionista di riferimento del club arancioneroverde. Fu lui a volerlo in Serie C, dopo l’annata al Milan. Insieme portarono i veneti dalla Serie C ad un passo dalla Serie A. Dominato, da neopromossa, il campionato di terza serie, vinta la Coppa Italia di C e giocati i play off.

I due si saluteranno con probabile affetto, poi in campo ognuno dovrà confidare che l’acqua arrivi al proprio mulino.