Reggio Calabria – A Villa San Giovanni divieto utilizzo acqua

Divieto utilizzo acqua, del civico acquedotto per uso potabile dal 12/08/2022 fino al 28/08/2022.

In qualità di Responsabile provinciale rapporti con il commercio di Fratelli d’Italia, Maria Idone, viste le problematiche insorte alle attività commerciali per mancato introito e ai cittadini, informa che il partito, si sta organizzando per assistere tutti coloro che vorranno presentare richiesta rimborso spese da detrarre autonomamente, per mancato servizio dal prossimo canone idrico finché non sarà fatto un comunicato di potabilità dell’acqua.

Certa che l’amministrazione comunale non avrà alcuna difficoltà a venire incontro alle esigenze di tutte le attività produttive, fulcro vitale di villa san Giovanni, e ai cittadini che stanno versando in una situazione di disagio.