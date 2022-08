A Roccella Jonica domani il concerto di Sangiovanni

Dopo il grande successo del tour nei club, con 11 date a maggio che hanno registrato tutte il sold out, a grande richiesta SANGIOVANNI è pronto a tornare live per il suo “CADERE VOLARE LIVE 2022”, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Sugar Music.

Sono 16 gli appuntamenti estivi confermati, che vedranno l’artista sui palchi dei migliori festival e delle arene di tutta Italia, in attesa di due speciali appuntamenti autunnali: il 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 23 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.