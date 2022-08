Volley Reghion, tris di conferme: De Franco, Fiorini e Speranza

Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie B2 femminile, ed in casa Volley Reghion si prepara la nuova stagione sportiva. Tanti i volti nuovi a corte del tecnico Pellegrino, ma anche qualche conferma. Sono tre le giocatrici che indosseranno ancora la maglia della società dello Stretto: De Franco, Fiorini e Speranza.

Cresciuta nella squadra del Cirò, nel 2010/11 Antonella De Franco è stata protagonista nella vittoriosa cavalcata della Malena Cirò verso la conquista della B2. Per la centrale, classe ’89, altra vittoria della Serie C nella stagione 2017/18 tra le fila del Torretta. Da quel momento in poi, nel curriculum della De Franco c’è solo la B2: prima di vestire la casacca della Reghion, ha giocato nel Pizzo, raggiungendo la semifinale playoff, nell’Oria e di nuovo nel Torretta.

Seconda stagione in biancoblu anche per Elena Fiorini. La schiacciatrice, cresciuta tra le fila della Stella Azzurra Catanzaro, da giovanissima si è saputa ritagliare un ruolo importante all’interno delle rappresentative provinciali e regionali calabresi. Ha militato quindi nel campionato di B2 grazie alle esperienze di Bisignano, Cirò e Pizzo. Prima di esordire a Reggio Calabria, l’esperienza universitaria l’ha portata a giocare per squadre venete, quali Olimpia Volley e Vispa Juvenilia (B2).

Coach Pellegrino può contare anche su Giulia Speranza: la schiacciatrice reggina, cresciuta nelle giovanili della Elio Sozzi, dopo aver conquistato per due anni consecutivi le finali nazionali U14, è riuscita a confermarsi anche con le maglie della Volalto Caserta e della Golem Palmi, formazione con la quale è riuscita a conquistare la promozione in A2 nel 2014/15. L’anno successivo inizia l’esperienza toscana: prima Sesto Fiorentino, poi tre anni nel PvpPrato e infine Calenzano Volley.

