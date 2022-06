Reggio Calabria – Continua il percorso del Sevizio Civile Universale. Il comunicato di Nuova Solidarietà

ll Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico dei territori nei quali investono il loro impegno. È una scelta volontaria di dedicarsi al servizio della comunità e del territorio per la crescita del bene comune.

L’associazione Nuova Solidarietà, crede profondamente nel valore formativo del Servizio Civile, così come ha creduto nell’Obiezione di coscienza e si è sempre impegnata ad offrire ai giovani questa opportunità sin dal 1995. Dal 2018 si è accreditata al Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano) per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale, a seguito delle modifiche legislative, che richiedevano la presenza di più sedi di attuazione.

Anche quest’anno il progetto ‘Noi#altro’ rappresenta un’opportunità unica ed irripetibile per nove ragazzi pronti a mettersi in gioco nella grande realtà di Nuova Solidarietà. L’obiettivo strutturale che si pone il progetto è la realizzazione di processi di integrazione nella comunità di appartenenza, con attività in grado di ridurre i fattori potenzialmente emarginanti e favorire la partecipazione consapevole. Attività da diramare nelle tre sedi dell’associazione, tra Catona, Salice e Campo Calabro, con una dedizione ed un’attenzione accurata e riservata alla persona e alle relazioni intergenerazionali.