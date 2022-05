Reggio Calabria – Il grande cuore di #iostoconlhospice: consegnati più di 19 mila euro alla struttura sanitaria

“Sbalordita e grata per l’obiettivo raggiunto. Grazie a quanti fra amici, parenti, allievi, attività commerciali mi hanno sostenuto. Grazie a tutto lo staff per aver lavorato con me per mesi. Grazie alla struttura Ckc Garden per avermi ospitata per il secondo anno. E a tutte le centinaia di persone accorse a donare”.

Commenta così Angelita Racco, organizzatrice di #iostoconlhospice svoltosi sabato e domenica scorsa, il successo dell’evento solidale-sportivo.

Un appuntamento fisso di beneficenza a favore della fondazione Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria e che vede coinvolti oramai da anni, atleti e non, ma soprattutto, la comunità pronta a sostenere una delle strutture sanitarie più importanti della nostra città.

A suggellare il tutto, questa mattina la consegna di un assegno di € 19.487,00

al presidente della Fondazione Hospice Via delle Stelle dottor Trapani Lombardo.

Un altro bel gesto carico d’amore e speranza di Angelita e di tutti coloro che hanno partecipato alla due giorni di sport che dimostra anche in questa edizione, che la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai.

E lo sa bene la “guerriera” Racco che, ancora una volta, mettendo in modo una solida macchina solidale, ha dimostrato che ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale.