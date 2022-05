Luigi de Magistris presenta all’Ubik di Cosenza il suo “Attraverso Napoli”

Presentazione cosentina dell’ultimo libro di Luigi de Magistris “Attraverso Napoli” mercoledì 11 maggio alle 18 presso la libreria Ubik.

A introdurre l’ex sindaco di Napoli sarà Paola Saccomanno mentre ad animare il dibattito contribuiranno gli interventi di Giuliana Saccomanno e Francesco Febbraio.

In questo libro, con fotografie e racconti, ci sono pezzi della storia di Napoli dal 2011 al 2021. Gli anni con Luigi de Magistris sindaco. Napoli protagonista. Con il suo corpo, la sua anima, il suo cuore. E soprattutto con il popolo, con i napoletani.

Dalla città dei rifiuti alla Napoli della cultura e del turismo. Dalla rassegnazione alla partecipazione popolare. Dall’abbandono dei luoghi al recupero degli spazi. La città dell’acqua pubblica, dei beni comuni, degli eventi internazionali, ma anche della sofferenza, dei delitti. La Napoli assediata, ma anche la città del riscatto: i cittadini che si ribellano alle prepotenze, la lotta contro il debito ingiusto, per i diritti e per le libertà civili. Da Maradona a Sophia Loren, passando per Pino Daniele, attraverso Napoli ritroviamo il cammino di una vita vissuta e da vivere, in una comunità con pregi e difetti, vizi e virtù.

Con oltre ottanta foto e la prefazione di Valeria Parrella.