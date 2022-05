Reggio Calabria – Incontro dal tema “Raffaello e la Calabria. Una Madonna Bridgewater a Cittanova”

Nell’ambito delle attività culturali dell’anno in corso, la sezione reggina di Italia Nostra giovedì 12 maggio alle ore 17 promuove un incontro presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria sul tema “Raffaello e la Calabria. Una Madonna Bridgewater a Cittanova”.

Durante il mio primo anno all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria nella Scuola di Comunicazione e Didattica dell’Arte frequentai il corso di Storia dell’arte moderna tenuto dalla Prof.ssa Giuseppina De Marco. Il corso prevedeva come esame lo svolgimento del programma insieme all’analisi critica di un’opera d’arte legata al territorio, nel mio caso Cittanova il mio paese. Svolgendo la mia ricerca sul campo trovai nella chiesa della Sacra Famiglia (costruita nel 1884) un dipinto raffigurante la Madonna col Bambino. Ponendo la scoperta all’attenzione della professoressa vi riconobbe la Madonna Bridgewater di Raffaello Sanzio. Fino a quel momento nessuno aveva posto attenzione verso l’opera e, anche in paese il dipinto veniva considerato esclusivamente come oggetto di devozione mariana. Addirittura nella scheda di catalogazione della Soprintendenza del 1993 l’opera veniva definita come copia leonardesca.

L’opera un olio su tela, identica nell’iconografia e nelle dimensioni (80×60 cm) alla Madonna Bridgewater di Raffaello, si presenta su uno sfondo scuro, probabilmente dovuto a ossidazione della pellicola pittorica, in cui appare Maria seduta mentre tiene sulle gambe il Bambino, il quale si divincola in un movimento serpentinato aggrappandosi al manto della madre. I due si stanno scambiando un tenero e dolce sguardo. Osservando da vicino il dipinto è possibile intravedere sul lato destro una nicchia con sportello aperto. L’opera si sviluppa attraverso una di sorta di composizione piramidale al cui vertice è posta la Vergine. Un movimento serpentino è generato dalle braccia del Bambino che prendono il velo della madre, dalle mani di Maria che sfiorano il corpo del figlio.

Grazie all’intervento di ripulitura eseguito da Giuseppe Mantella nel febbraio 2022, restauro sollecitato proprio dal riconoscimento della copia del noto dipinto di Raffaello a Cittanova, è stato possibile riportare alla luce un elemento fondamentale: la firma dell’artista Giordano. Dunque l’opera cittanovese potrebbe essere mano dell’artista Luca Giordano, pittore napoletano. Giordano, nato nel 1634 da Antonio, si formò copiando opere importanti per esercitare la mano, passando da adulto ad un’attività imprenditoriale di copista per contraffare dipinti di artisti noti, da vendere a collezionisti, tra cui appunto Antonio Ruffo Principe della Scaletta di Messina (il quale nel XVII secolo vantava di un’importante presenza di opere della scuola di Raffaello e copie di autori famosi).