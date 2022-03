Reggio Calabria – Domenica al Cine-Teatro Metropolitano lo spettacolo “La Ragazza con l’arco. Atalanta”

Nuovo appuntamento per gli spettacoli del “Festival delle arti della Magna Grecia” : domenica 3 aprile alle ore 18,00 al cine-teatro Metropolitano DLF di Reggio Calabria andrà in scena lo spettacolo “La Ragazza con l’arco. Atalanta” prodotto dalla compagnia reggina “Spazio Teatro” e interpretato dagli attori Anna Calarco e Gaetano Tramontana con le sonorizzazioni dal vivo di Yosonu. La rappresentazione affronta il mito del personaggio di Atalanta: ripudiata dal padre perché femmina, cresce nei boschi, allevata dagli orsi, e diviene discepola della dea Artemide. Abilissima nella caccia, insuperabile nella corsa, torna tra gli esseri umani ma continua a cercare il suo equilibrio nel mondo, combattuta tra “il richiamo della specie” e la volontà di rimanere libera. Prende parte ad alcune delle più grandi imprese al fianco dei più valorosi eroi greci. Decisa a non sposarsi, pone alle sue nozze una condizione insuperabile. La sua sorte sarà, come sempre accade nel Mito, determinata dal Fato. La drammaturgia nasce da una rivisitazione del racconto che Gianni Rodari ci consegna tra gli anni ‘50 e ’60, ma mantiene un forte legame con la storia tramandata dal mito e rappresenta una tematica estremamente attuale: la parità di genere e l’emancipazione femminile. Lo spettacolo, rivolto a bambini, ragazzi e famiglie, utilizza un linguaggio di contaminazione tra teatro narrazione, teatro d’attore e tecnica kamishibai con illustrazioni tratte da edizioni del racconto rodariano illustrate da Emanuele Luzzati e Fabian Negrin. La compagnia Spazio Teatro nasce a Reggio Calabria nel 1999 finalizzando sin da subito la propria attività alla produzione e distribuzione di spettacoli teatrali orientati verso la drammaturgia contemporanea e alla produzione di Teatro Ragazzi. In questi anni ha organizzato importanti manifestazioni e festival di caratura nazionale, tra i quali: “Ragazzi MedFest – Festival Mediterraneo dei Ragazzi”, dedicato a teatro e letteratura per ragazzi con ospiti del panorama nazionale; “Fuoricentro Festival – Periferie Creative” con il sostegno di MiBACT e di SIAE; “Scavalcamontagne”, progetto di circuito con il sostegno della Provincia di Reggio Calabria; Nel 2006 e nel 2008 partecipa al Magna Graecia Teatro Festival: collaborando con La Zattera di Babele e il Teatro Belli di Roma all’allestimento di Le troiane / Canzone di una notte, regia di Carlo Quartucci; nel 2008 producendo Progetto Agamennone Lab, con la regia di Fulvio Cauteruccio.

La rassegna teatrale proseguirà il 9 aprile al teatro Cilea, con lo spettacolo “Iphigenia in aulide” riscrittura scenico musicale tratta dalla tragedia di Euripide e interpretata dagli attori della Lenz Fondazione di Parma; mentre, il 22 aprile, sarà rappresentato lo spettacolo in prima nazionale “Dike” della compagnia Scena Nuda con le attrici Francesca Ciocchetti e Teresa Timpano. Tra le attività formative e culturali previste dal Festival, l’8 e 9 aprile si terrà un workshop teatrale gratuito di “scritture del tragico” a cura del docente Carlo Fanelli del DAMS dell’Università della Calabria.

Il FAMAG è organizzato dall’Associazione Culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e il sostegno della Regione Calabria – PAC 2014/2020.

Per informazioni, prevendite e iscrizioni ai corsi: e-mail info@calabriadietrolequinte.it – whatsapp 320.9778859 – telefono 347.9930588 e sul sito: www.festivalartimagnagrecia.it