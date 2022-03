Amministrative e referendum, si vota il 12 giugno: ecco dove in Calabria

Le elezioni amministrative si terranno il 12 giugno 2022 (primo turno) nei Comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel 2017 ed in quelli alle elezioni anticipate perché commissariati o per altri motivi. Sempre il 12 giugno si andrà alle urne per la votazione sui Referendum 2022.

I Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria chiamati alle urne al momento sono:

RINNOVI PRIMAVERA 2022

Primo turno 12 giugno – Secondo turno (ballottaggio) 26 giugno

1) ● ANTONIMINA

2) ● BAGNARA CALABRA

3) ● BOVALINO

4) ● CALANNA

5) ● CAMPO CALABRO

6) ● CARAFFA DEL BIANCO

7) ● CAULONIA

8) ● CIMINA’

9) ● GROTTERIA

10) ● LAGANADI

11) ● MOTTA SAN GIOVANNI

12) ● PALMI

13) ● PLACANICA

14) ● PORTIGLIOLA

15) ● SAN FERDINANDO

16) ● SAN LORENZO

17) ● SAN PROCOPIO

18) ● STAITI

19) ● TERRANOVA SAPPO MINULIO

20) ● VARAPODIO

21) ● VILLA SAN GIOVANNI