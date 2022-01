Rigenerazione urbana, presentate alla Cabina di regia le linee strategiche della Città Metropolitana sui fondi Pnrr

E’ entrata nel vivo la cabina di regia sul Pnrr voluta dall’amministrazione della Città metropolitana e che ha riunito presso la sala “Repaci” di Palazzo Alvaro le rappresentanze consiliari ed i referenti di enti locali, sindacati, università, associazioni di categoria, enti camerali e del terzo settore per discutere degli investimenti riservati alla Rigenerazione urbana del territorio ed della valorizzazione dei beni confiscati.

A coordinare i lavori è stato il vicesindaco Carmelo Versace, coadiuvato dai dirigenti Giuseppina Attanasio e Pietro Foti e, nella parte relativa alla riqualificazione urbana, dai tecnici dell’Ente Alessia Fioravante e Maria Laface.

«Ci avviciniamo a grandi passi – ha detto il vicesindaco Versace – verso l’avvio della stagione del Piano nazionale di resilienza e ripartenza. A breve, dunque, la Città Metropolitana sarà chiamata a gestire un flusso molto importante di finanziamenti che, per quanto riguarda le linee sulla Rigenerazione urbana, crediamo vada canalizzato in progetti specifici per convogliare i circa 119 milioni di euro in arrivo».

«Per questo – ha aggiunto – serve la massima sinergia ed il coinvolgimento pressoché totale di ogni componente ritenuto fondamentale per la crescita e lo sviluppo del tessuto socioeconomico metropolitano. Abbiamo illustrato la nostra strategia di pianificazione e raccolto spunti decisivi capaci di lanciare il territorio verso orizzonti nuovi e lontani. I tempi sono strettissimi e la complessità delle linee da mettere in campo impongono scelte concrete e rapidità di esecuzione. Sono ottimista e soddisfatto per un dibattito che è stato altamente qualificato e che fa sicuramente bene alla nostra Città Metropolitana».

«Nelle prossime ore – ha concluso – i nostri uffici produrranno una manifestazione d’interesse rivolta ai i 97 Comuni metropolitani che avranno l’occasione di cogliere al meglio le opportunità offerte dalle linee guida diffuse all’interno di cabina di regia odierna. Si punta a chiudere l’iter già a febbraio per arrivare pronti ala prima scadenza fissata al 7 marzo».

Anche per il consigliere delegato al Pnrr, Domenico Mantegna, si è trattato di un incontro «estremamente proficuo ed efficace». Mantegna ha parlato di «un primo passo importante e significativo» della cabina di regia, istituita dalla Città Metropolitana soltanto qualche mese fa. «Oggi – ha spiegato – è iniziata, concretamente, la nostra azione amministrativa e politica con le prime risorse destinate all’Ente. Si è parlato di rigenerazione urbana e di risorse per quasi 119 milioni di euro. Per noi è stato importantissimo raccogliere le istanze, le esigenze e le proposte direttamente dalla viva voce di chi opera e agisce, ogni giorno, nel cuore pulsante e