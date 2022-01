Legambiente Calabria presenterà il primo Rapporto sulle Comunità rinnovabili

“Il futuro della Calabria passa dall’energia da fonti rinnovabili”. Mercoledì 19 gennaio, Legambiente Calabria ha organizzato, con il supporto di European Climate Foundation, un convegno dal titolo “Comunità rinnovabili: quale energia per una Calabria proiettata nel futuro?”in cui presenterà il suo primo Rapporto sulle comunità rinnovabili: storie e numeri raccolti attraverso le esperienze già realizzate e quelle in progettazione, con la voce delle famiglie, delle aziende, dei condomini e degli enti che hanno deciso di investire in un sistema energetico innovativo, avvicinando la produzione alla domanda di energia, combattendo così l’emergenza climatica e la povertà energetica e tutelando l’ambiente. Ne discuteranno insieme ad illustri relatori del mondo accademico, associativo ed imprenditoriale. È stata invitata a partecipare anche l’Amministrazione regionale.

Il convegno si svolgerà a partire dalle ore 16, di mercoledì 19 gennaio, su piattaforma digitale e potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook di Legambiente Calabria.

Il programma:

Modera

Katiuscia Eroe – Responsabile energia Legambiente nazionale

Introduzione

Anna Parretta – Presidente Legambiente Calabria

Presentazione rapporto “Legambiente Comunità Rinnovabili”

Francesco Esposito – Legambiente Campania

Dott. Francesco Ferrante – Vicepresidente Kyoto Club

Avv. Emilio Sani – Esperto Diritto dell’Energia, Servizi Pubblici, Appalti

Dott. Simone Togni – Presidente ANEV (Associazione nazionale energia del vento e di protezione ambientale)

Le esperienze calabresi di Comunità Energetiche presenti e future

Prof. Daniele Menniti – Università della Calabria, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale

Dott. Domenico Stefano Greco – Sindaco Comune Tiriolo

Ing. Illuminato Bonsignore – Amministratore 3E Environment Energy Economy s.r.l., Consigliere nazionale Associazione Italia Solare

Dott. Antonio Lancellotta – Le Greenhouse

Arch. Antonino Labate – Nuovo Cep, Quartiere Archi, Reggio Calabria

Sono stati inoltre invitati come relatori

Dott. Roberto Occhiuto – Presidente Regione Calabria

Ing. Gianfranco Comito – Dirigente Regione Calabria Dipartimento Territorio ed Ambiente

Avv. Rosario Varì – Assessore allo Sviluppo Economico ed agli Attrattori Culturali della Regione Calabria

Conclusioni

Edoardo Zanchini – Vicepresidente Legambiente Nazionale