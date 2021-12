Open day per i vaccini in Calabria nel weekend, da lunedì servirà la prenotazione

La campagna vaccinale è in una fase cruciale. Se da un lato è importante aumentare i ritmi delle vaccinazioni per proteggere la popolazione, dall’altro occorre mantenere alta la qualità del servizio, così come è stato fatto sinora. Per questa ragione il Presidente Occhiuto ha deciso di promuovere un’iniziativa per incrementare il numero di vaccini nei weekend.

Gli Open Vax Weekend partiranno da domani, sabato 4 dicembre e verranno replicati nelle giornate 11-12-18-19 dicembre dove sarà possibile accedere ai punti vaccinali senza necessità di prenotazione.

Da lunedì 6 dicembre, invece, ritornerà necessaria la prenotazione su piattaforma – prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – per evitare disagi e lunghe attese agli utenti.

Si ringrazia per la collaborazione i volontari, le Asp e le Aziende Ospedaliere.

CATANZARO

Ente Fiera Area Magna Græcia

Sabato 4 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

Domenica 5 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

DAVOLI

Centro Polifunzionale

Sabato 11 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

LAMEZIA TERME

Centro Polifunzionale

Sabato 11 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

Ex Ospedale Vecchio

Sabato e domenica 4 e 5 dicembre dalle ore 9 alle ore 19

COSENZA

Palazzetto delle Associazioni viale degli stadi

Sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Domenica – Unità mobile Dalle ore dalle ore 10 alle ore 17

PATERNO CALABRO

Sabato dalle ore 9 alle ore 13

CAROLEI

Sabato dalle ore 9 alle ore 14

MENDICINO

Sabato dalle ore 9 alle ore 16

RENDE

Centro Vaccinale c/da Dattoli

Sabato dalle ore 9 alle ore 14

Poliambulatorio

Sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Domenica dalle ore 9 alle ore 13

ACRI

Sabato sabato dalle ore 9 alle ore 13

ROSSANO

Centro vaccinale territoriale

Sabato dalle ore 9 alle ore 13

CORIGLIANO

Sabato dalle ore 9 alle ore 13

CASSANO

Sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 e dalle ore 18

ORIOLO

Sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

ROCCA IMPERIALE

Sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

MIRTO CROSIA

Sabato dalle ore 9 alle ore 13

VIBO

Palavalentia

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

SERRA SAN BRUNO

Palazzetto dello sport

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

RICADI

Palazzetto dello sport

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19

TROPEA

Domenica dalle ore 9 alle ore 13

FILADELFIA

Palarabone

Domenica dalle ore 15 alle ore 19

CROTONE

Croce Rossa

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17

Via Nazioni Unite

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

MESORACA

Palestra scuola primaria

Sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17

Domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.30

CIRO’ MARINA

Sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17

Domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.30

REGGIO CALABRIA

GOM

Sabato dalle ore 8 alle ore 14

SCILLA

Team mobile a Villa San Giovanni e nel quartiere Gallico di Reggio Calabria dalle ore 9 alle ore 13

REGGIO CALABRIA

Pellaro-Centro Civico Cardea

Sabato dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19

TAURIANOVA

Poliambulatorio specialistico

Domenica dalle ore 8 alle ore 19

REGGIO CALABRIA CENTRO

Polo sanitario nord

Sabato dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 15.30

Domenica dalle ore 10 alle ore 14

REGGIO CALABRIA SUD

Polo Sanitario Sud

Sabato dalle ore 8 alle ore 17

Domenica dalle ore 8 alle ore 12

MONASTERACE

Struttura comunale

Sabato dalle ore 8 alle ore 20

SIDERNO

Struttura territoriale

Domenica dalle ore 8 alle ore 18

CINQUEFRONDI

Sabato dalle ore 9 alle ore 13