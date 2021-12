Reggio Calabria – Open Day al Liceo Volta

Mentre si comincia a respirare aria di festa, al Liceo Volta fervono i preparativi per l’Open Day, ormai annuale appuntamento preparato e pensato con cura da Dirigente, docenti e alunni per facilitare un consapevole orientamento in entrata ai futuri studenti della Scuola Superiore. Quest’anno, al desiderio costante di chiarezza e completezza della proposta, si è affiancata al contempo la necessità di inventare strategie operative per garantire la sicurezza e la salute di tutti. Per questo l’Open Day al Liceo Volta si fa in TRE, anzi in CINQUE! Sono stati, infatti, previsti in presenza, ma con un numero contingentato di partecipanti, tre open day tematici Open Art, Open Heart e Open Earth e due open day di più ampio respiro. La visita è accessibile su prenotazione con la compilazione di un modulo Google cui si accede attraverso il link pubblicato sul sito della scuola e sulla pagina Facebook o inquadrando il QR-code presente sul banner del sito.

I tre open day tematici hanno lo scopo di far conoscere alcune attività specifiche e particolari della scuola e sono rivolti a quegli studenti che hanno già individuato un ambito di interesse prevalente, mentre i due ad ampio respiro presenteranno un panorama più ampio di tutte le attività della scuola e saranno rivolti a tutti quei ragazzi che, ancora incerti, desiderano avere un’idea generale della scuola.

Le danze, è proprio il caso di dirlo, si apriranno Sabato 4 Dicembre, con Open ART, durante il quale saranno presentate le attività del laboratorio teatrale, del laboratorio di ensemble dell’orchestra della scuola e il teatro-sport e tutte le iniziative curriculari e extracurriculari che la scuola dedica alla creatività, volàno per lo sviluppo delle competenze trasversali e sociali di ciascun allievo; naturalmente “direttore d’orchestra” il Dipartimento di disegno e storia dell’arte che curerà uno spazio in cui illustrerà la disciplina e le metodologie adottate.

L’11 Dicembre invece sarà la volta di Open HEART, spazio dedicato all’anima umanistica del Liceo, pagina aperta sulla poesia, le emozioni, il volontariato e tutto ciò che a che fare con il cuore, il cuore grande del Volta.

Nei due Sabato a cavallo delle feste natalizie si svolgeranno i due Open Day generali (18 Dicembre e 15 Gennaio) ed il 22 Gennaio sarà la volta dell’ultimo open day tematico, Open EARTH dedicato alle scienze, all’ecologia, all’astronomia, alla botanica, tutto ciò che è collegato alla Terra alla sua salvaguardia e alle infinite possibilità che oggi la scienza apre ai nostri giovani.

Per tutti i gusti, per tutte le menti, per tutti i cuori: la famiglia del Volta vi aspetta a porte e braccia aperte!