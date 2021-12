Covid e festività, la CCIAA di Catanzaro a imprese e negozi: «Siano rispettati i protocolli di sicurezza e i controlli sui Green Pass»

L’arrivo delle festività natalizie e con esse l’incremento dell’attività all’interno degli esercizi commerciali e delle aziende coincide con l’entrata in vigore delle disposizioni normative emanate dal Governo con cui vengono estesi gli obblighi di accesso esclusivo con Green Pass ad ulteriori attività commerciali e produttive rispetto alle scorse settimane.

In tale circostanza la Camera di Commercio di Catanzaro ricorda a titolari e gestori delle attività interessate dai decreti in vigore che è obbligatorio (oltre che necessario ai fini della tutela della salute pubblica), provvedere con strettissimo rigore al controllo delle certificazioni verdi del pubblico e dei dipendenti all’interno dei locali aziendali o degli esercizi commerciali.

La Camera di Commercio di Catanzaro sottolinea, inoltre, che all’irrigidimento delle prescrizioni normative di cui sopra si aggiungerà un incremento sostanziale nei controlli sul rispetto delle medesime prescrizioni e un inasprimento delle sanzioni amministrative in caso di inottemperanza, così come evidenziato nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza tenutasi presso la Prefettura di Catanzaro in data 3 dicembre 2021.

Si ricorda come un aggravamento della situazione epidemiologica dettato anche dall’inosservanza delle misure di cui sopra, porterebbe inevitabilmente ad un incremento delle restrizioni all’attività sociale e a quella delle attività commerciali. Gli effetti di tale incremento, è bene rammentarlo, avrebbero diretto riflesso negativo sul volume d’affari auspicato dalle imprese proprio nel periodo dell’anno in cui i consumi raggiungono il livello più alto.