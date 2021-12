Panchine rosse ed ecologiche per il Comune di Carfizzi.

Sono rosse ed in plastica riciclata al 100% le panchine realizzate da Plastilab S.r.l., start-up innovativa promossa dal POLO NET – AMBIENTE E RISCHI NATURALI di Crotone per il Comune di Carfizzi (KR) che il 25 novembre ha ricordato la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

La panchina rossa è diventata, infatti, il simbolo di un percorso di sensibilizzazione contro il femminicidio e contro ogni forma di violenza sulle donne: un posto “occupato” da una donna che non c’è più, questo il significato della panchina rossa!

La innovatività di questo progetto sta nel doppio messaggio che si vuole trasferire: da un lato la panchina è diventata il simbolo tangibile del 25 novembre, dall’altro è un esempio concreto di

economia circolare per la comunità in quanto simbolo di una raccolta differenziata che trasforma la plastica da rifiuto in risorsa.

“L’idea, dichiara il Presidente del POLO NET Luigi Borrelli, è stata quella di realizzare un prodotto che rispondesse ad un duplice obiettivo ovvero che trasmettesse un duplice messaggio. Da un lato la panchina rossa – simbolo visibile – per ricordare un fenomeno drammatico, quello della violenza sulle donne, da contrastare attraverso l’impegno costante, di tutti, dall’altro un simbolo green che vuole accendere l’attenzione sul riutilizzo delle materie plastiche che se riciclate possono trasformarsi da rifiuti in risorsa. Una iniziativa che attraverso la creatività e l’innovazione può trasmettere un messaggio importante.

Le due panchine collocate nel sagrato della Chiesa Madre Santa Veneranda del paese comunicano,

ricordano, raccontano un fenomeno e al contempo trasmettono un messaggio green per la comunità”.

“Quest’anno dichiara – il Sindaco di Carfizzi Amato Mario Antonio – con le panchine rosse in plastica riciclata al 100%, abbiamo voluto dimostrare vicinanza alle donne.

Per non lasciarle sole, esiste il numero 1522 un numero gratuito attivo h 24 ,che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Il fenomeno purtroppo sta raggiungendo dimensioni che definire barbariche, è poco.

La violenza contro le Donne ci riguarda TUTTI, siamo tutti insieme vittime di una degenerazione dei diritti umani.

Ognuno di noi può fare davvero molto perché ogni donna possa godere dei diritti più elementari e del diritto più grande quello, ad essere libera e ad essere semplicemente DONNA”.