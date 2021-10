Tre pistole, un fucile e 900 proiettili detenuti: arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Bianco hanno arrestato in flagranza di reato un uomo perché in possesso di tre pistole ( una calibro 7,65, una calibro 9×21 ed una 38 special ) in perfetto stato di conservazione, un fucile calibro 28, oltre 900 proiettili di vario calibro e 20 ghiri vivi tenuti in gabbia.

In seguito all’arresto, P. M., difeso dagli avvocati Giuseppe Zangari del foro di Locri e Giuseppina Morabito del foro di Reggio Calabria, si è avvalso della facoltà di non rispondere e posto agli arresti domiciliari.