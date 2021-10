Arrivano a Sellia le panchine intelligenti (FOTO)

Ancora un passo in avanti verso la trasformazione di Sellia in “Borgo Intelligente”, con l’installazione delle panchine intelligenti che contribuiranno a rendere gli spazi pubblici nel borgo della Presila guidato dal sindaco Davide Zicchinella, già molto curati, verdi e panoramici, ancora più piacevoli e funzionali.

Sono, infatti, arrivate le “Smart Benches” che fanno parte di un progetto più complesso attraverso il quale Sellia diventerà uno dei primi Smart Village d’Italia.

Un progetto in corso di realizzazione che prenderà il via entro fine anno e che sarà presentato ufficialmente a lavori ultimati.

Percorsi turistici guidati da apposite App, realizzare appositamente, per sapere i metri percorsi, le calorie bruciate, la posizione, i passi fatti, i siti di interesse storico, artistico e culturale disponibili;

Rete IOT realizzata con tecnologia “lorewan” per monitorare in prospettiva eventi atmosferici, calamità naturali, incendi, frane, qualità dell’aria, temperatura, umidità, ingressi nel negli spazi museali, disponibilità parcheggi, guasti nella pubblica illuminazione;

Una Health Station (stazione della salute) per monitorare gratuitamente ed in tempo reale i principali parametri vitali di abitanti e avventori (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno, temperatura corporea, peso);

Le panchine intelligenti, appunto. A ricarica solare permettono di ricaricare a loro volta ogni device. Consentiranno: accesso ad internet, conoscenza di parametri ambientali quali temperatura, umidità, pressione atmosferica; permetteranno la ricarica di bici e monopattini elettrici; di controllare la pressione delle gomme e di “gonfiarle” e si illumineranno di notte.

Queste panchine, dotate di pannelli fotovoltaici, permetteranno di offrire gratuitamente tanti servizi come la ricarica di cellulari e altri device, la ricarica di bici elettriche, il collegamento alla rete, garantendo un vero relax tecnologico ad impatto zero – spiega il sindaco Zicchinella -. Sta per partire una rivoluzione tecnologica digitale che farà del borgo di Sellia uno dei paesi più Smart, non solo in Calabria, ma dell’Italia Intera. Sellia è già nel futuro”.