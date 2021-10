Reggina-Cittadella: migliorano le previsioni meteo e salgono i dati della prevendita

L’avversario di poco blasone (e per questo ancora più pericoloso), il brutto tempo previsto e tutte le contingenze (Green pass e simili) non favoriscono un grande afflusso di persone allo stadio. A Reggio come in qualsiasi altra parte d’Italia.

Basti pensare che, prima del Covid, la Reggina ha chiuso con 12.000 persone ad assistere alla sfida con il Monpoli e una media stagionale che in Serie C sfiorava le 11.000 presenze.

Qualcosa è cambiato, ma non solo a Reggio. E i dati di oggi, in altri tempi, sarebbero stati diversi. La buona notizia è che, per Reggina Cittadella, i dati cominciano a salire, probabilmente in ragione di previsioni che annunciano un meteo clemente per il pomeriggio di lunedì 1 novembre.

Si viaggia verso quota 5000, tenuto conto che i biglietti staccati per la gara contro il Cittadella sono oltre 3000. Numeri che si aggiungono a 1700 mini-abbonamenti per le prossime 5 gare già sottoscritte, soluzione che permette anche un risparmio considerevole sull’acquisto del singolo ticket.

Tutte le informazioni su biglietti e mini-abbonamenti:

Reggina, le info per i mini abbonamenti

Reggina 1914 lancia un’altra iniziativa, per venire incontro alle esigenze dei propri impareggiabili tifosi. A partire da Reggina-Cittadella, sarà infatti possibile sottoscrivere un mini-abbonamento, valevole per cinque partite casalinghe.

Di seguito, le gare in oggetto:

Reggina-Cittadella, lunedì 1 novembre ore 15:00

Reggina-Cremonese, domenica 21 novembre ore 14:00

Reggina-Ascoli, martedì 30 novembre ore 20:30

Reggina-Alessandria, domenica 12 dicembre ore 20:30

Reggina-Brescia, domenica 26 dicembre ore 15:00

I PREZZI:

COME SOTTOSCRIVERE IL MINI-ABBONAMENTO

Sarà possibile sottoscrivere il mini-abbonamento presso i seguenti punti vendita:

Store piazza Duomo | lunedì 25 ottobre – dalle ore 17:00 alle ore 19:30; da martedì 26 a sabato 30 ottobre – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle 19:30;

PalaBotteghelle (lato Monte Largo Botteghelle) | lunedì 25 ottobre – dalle ore 15:00 alle ore 19:30; da martedì 26 a sabato 30 ottobre – dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30; domenica 31 ottobre – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30; lunedì 1 novembre – dalle ore 8:30 alle 15:00.

Sul portale online Vivaticket (CLICCA QUI)

*Si rammenta che per accedere all’Oreste Granillo è necessario presentarsi il giorno gara presso l’impianto muniti di Green Pass. E’ altresì obbligatorio indossare la mascherina protettiva per tutta la durata dell’evento, compresi pre-partita, intervallo e deflusso dallo stadio.

Reggina-Cittadella, le info sui biglietti

Reggina 1914 comunica che è già attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Cittadella, in programma lunedì 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio Oreste Granillo e valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie BKT.

Il club ha confermato la linea adottata in occasione dell’ultima gara interna, aggiungendo alle riduzioni in essere, quelle relative agli Under 18.

Oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: lunedì 25 ottobre – dalle ore 17:00 alle ore 19:30; da martedì 26 a sabato 30 ottobre – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle 19:30;

Orari punto vendita Largo Botteghelle: lunedì 25 ottobre – dalle ore 15:00 alle ore 19:30; da martedì 26 a sabato 30 ottobre – dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30; domenica 31 ottobre – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30; lunedì 1 novembre – dalle ore 8:30 alle 15:00.