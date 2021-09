Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Lunedì 6 settembre 2020, alle ore 17.45, nel Giardino della Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, in occasione delle prossime festività di settembre e in onore alla Beata Vergine Maria della Consolazione, promuove la conversazione “Excursus Storico-Teologico sulla Beata Vergine Maria della Consolazione”. L’incontro inserito nel cartellone dell’Estate reggina 2021, si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid – 19. Portano i saluti dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, l’assessore alla cultura, on. Le dott.ssa Rosanna Scopelliti, e l’Arch. Daniela Neri, Funzionario responsabile Servizio Tutela e Valorizzazione di Beni Culturali del comune di Reggio Calabria. Partecipano alla conversazione padre Giuseppe Saraceno, dott. di Teologia e Mariologia, docente presso l’Istituto Teologico di Reggio Calabria, e padre Pasquale Triulcio, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria. Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. La città di Reggio, da secoli, ha una profonda devozione a Maria Santissima che venera, sotto il titolo della Consolazione, una devozione che è entrata nella storia non solo religiosa ma anche civile della città e che ha dato origine e forma a manifestazioni religiose e popolari facenti parte ormai del patrimonio culturale del popolo reggino.