LA FILT-CGIL ripropone dibattito sui trasporti e la mobilità. Prima tappa a Reggio Calabria

Il prossimo 10 settembre con inizio alle ore 17 al Cinema Metropolitano (piazza Garibaldi) a Reggio Calabria si terrà una iniziativa dal titolo: “Investire nelle ferrovie, dare qualità ai trasporti, modernizzare la Calabria” alla quale parteciperanno Nino Costantino, segretario regionale Filt-Cgil Calabria, Francesco Russo, docente di Ingegneria dei trasporti Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, e che sarà conclusa da Maria Teresa Debenedictis, segretaria nazionale Filt-Cgil. All’iniziativa interverranno anche i dirigenti dei dipartimenti, Rappresentati Sindacali Unitari e della Sicurezza. Ripartirà, dunque, da Reggio una diffusa iniziativa regionale che nei prossimi mesi toccherà molti centri della Calabria per affrontare i temi infrastrutturali e dei trasporti, per verificare i tempi degli investimenti e dei progetti del PNNR, per riportare al centro del dibattito la modernizzazione della Calabria. In questa prima iniziativa, ovviamente partendo dalle questioni ferroviarie, si affronteranno anche alcune emergenze vertenziali come quella del futuro dell’Aeroporto e della mobilità nello Stretto.

