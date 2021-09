Porti, Agostinelli a Crotone: focus sugli interventi infrastrutturali del Piano triennale

Il progetto prevede la demolizione degli attuali immobili e la relativa sostituzione con un nuovo manufatto a più piani, a cui dare una diversa destinazione d’uso, che non andrà a diminuire il valore del patrimonio demaniale dello Stato ma che, in un processo di compensazione volumetrica, contribuirà alla sua valorizzazione. In particolare, dopo la demolizione degli immobili esistenti, sarà realizzata una struttura polifunzionale dove potrebbe insediarsi, anche, la sede istituzionale dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionali e Ionio a Crotone.

Tra gli incontri programmati, il presidente Agostinelli incontrerà i vertici della locale Camera di Commercio, della Capitaneria di Porto e il sindaco di Crotone Vincenzo Voce. Al primo cittadino, con il quale ha già avviato diversi confronti programmatici in un’atmosfera di collaborazione e sinergia istituzionale, illustrerà la futura programmazione dell’Ente

Sarà questa l’occasione, anche, per analizzare gli interventi previsti dall’Amministrazione comunale, inseriti nel progetto di water front e già finanziati, al fine di giungere ad un’armonizzazione dei progetti di sviluppo dei due Enti, per assicurare pieno sviluppo all’infrastruttura portuale e al suo territorio.