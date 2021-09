Reggio Calabria – Interventi di pulizia e manutenzione in tante scuole cittadine (FOTO)

“In queste settimane i nostri operai della Castore sono al lavoro in tante scuole cittadine per interventi di pulizia e manutenzione di alcuni ambienti.

Dai giardini esterni, ai soffitti, agli arredi.

In queste immagini, ad esempio, potete vedere i lavori nelle scuole “Lombardo Radice” di Catona, “Telesio” di Modena, “C. Alvaro” e asilo nido di Gebbione, “Cassiodoro” di Pellaro e “Vittorino da Feltre”.

Cari ragazzi, magari non sarete contentissimi di tornare a scuola, ma noi ce la stiamo mettendo tutta per accogliervi in classe nel miglior modo possibile tra quindici giorni.

Buon inizio settimana :)

E’ quanto scrive in un post facebook, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.