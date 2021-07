A Reggio Calabria la mostra ‘Vanishing Languages’ di Lynn Johnson National Geographic

Un viaggio tra i Tuvani delle steppe della Russia centrale, i Seri che vivono sulle rive del Mar del Messico di Cortez e gli Aka che vivono nella remota India nord-orientale.

Ci sono anche i solitari sopravvissuti delle tribù native americane che stanno lottando per mantenere non solo le loro parole, ma la loro stessa identità “Vivo da solo e parlo da solo per ricordare. Non ad alta voce ma tranquillamente, nel mio cuore. È difficile ricordare le parole con nessuno con cui parlare. È come un uccello che perde piume. Ne vedete una fluttuare di qua e di là, un’altra parola scomparsa”.

Incaricata da National Geographic di documentare le lingue indigene che scompaiono, Johnson ha dovuto escogitare un modo per “fotografare” le parole. Ha cercato elementi culturali o ambientali che aiutassero i lettori a capire la profonda correlazione tra la lingua, la cultura e la vita di un popolo.

E’ nata così una serie di eleganti ritratti di taglio quadrato che Johnson descrive come “una cornice più formale e interpretativa”, realizzati con una macchina di medio formato.

Biografia breve Lynn Johnson

Lynn Johnson fotografa la condizione umana. Storica collaboratrice di National Geographic, è nota per aver trovato bellezza e significato in soggetti difficili e sfuggenti: lingue minacciate, malattie zoonotiche, stupro nei ranghi militari, spettro dell’autismo e potere curativo della cannabis. Collabora con le persone che ritrae per onorare le loro visioni e la sua. Ai National Geographic Photo Camps, aiuta i giovani a rischio di tutto il mondo a trovare le loro voci creative.

Alla Newhouse School della Syracuse University, ha sviluppato un programma di mentoring sfidando gli studenti delmaster a superare i loro livelli di comfort alla ricerca della verità, della storia, fotogramma per fotogramma. Ha ricevuto numerosi premi tra cui il Robert F. Kennedy Award ed è stata recentemente nominata finalista del Pulitzer in due occasioni.

Lynn Johnson collabora assiduamente con Bluocean di cui è anche docente nelle sessioni di master in fotogiornalismo Bluocean’s Workshop