Spirlì: “Parte dei rifiuti di Reggio Calabria andranno in Puglia”

“Informo i cittadini di Reggio Calabria e dell’area metropolitana che, ancora una volta, l’amico e governatore, Michele Emiliano, è venuto in nostro soccorso, concedendo che parte dei rifiuti della nostra provincia reggina vengano conferiti presso gli stabilimenti pugliesi”. Lo ha reso noto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, durante una diretta facebook.

“La Regione non abbandona i territori. Nessuno dovrà mai patire, soprattutto durante questa estate, del silenzio istituzionale. La linea della Regione Calabria è questa. Spiace per le polemiche che vengono dal Comune di Reggio Calabria che spesso mi telefona per chiedere aiuto; un aiuto che è stato sempre dato.

Il problema dei rifiuti viene risolto momentaneamente. Abbiamo un grande progetto per la raccolta dei rifiuti in Calabria e il sindaco Falcomatà lo conosce bene. Spero, quindi, che si smetta tutti, dal Pollino allo Stretto, di cercare di trasportare in campo elettorale una materia che non ha niente a che vedere con le elezioni”.