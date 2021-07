Il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa di Giuliano Zoratti

“Lo sport cittadino e in particolare la grande comunità dei tifosi amaranto, piangono la scomparsa di mister Giuliano Zoratti che in questi anni stava combattendo la sua battaglia più difficile contro una terribile malattia”. È quanto affermano in una nota congiunta il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessora allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giuggi Palmenta, che aggiungono: “Di Zoratti resterà per sempre impresso nella memoria di sportivi e appassionati di calcio della nostra città, il ricordo, indelebile, della bella ed entusiasmante impresa compiuta alla guida della Reggina nella trionfale stagione 1994-1995 poi culminata con la promozione in serie B”:

“Ma soprattutto – proseguono i rappresentanti di Palazzo San Giorgio – l’immagine di una persona perbene, dai modi gentili e capace di vivere le sfide sportive con stile e sobrietà. Un allenatore e uno sportivo d’altri tempi che ci rimanda ad un’ideale di calcio e, più in generale di sport, basato su valori e principi più autentici. A nome nostro, – concludono Falcomatà e Palmenta – dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria e dell’intera comunità sportiva cittadina, vogliamo esprimere alla famiglia Zoratti i sentimenti del più sincero e commosso cordoglio”.