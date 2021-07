Domani inaugurazione del nuovo punto vaccinale a Lamezia Terme

Sarà inaugurato domani, sabato 3 luglio, alle ore 16, il nuovo hub vaccinale presso il Centro polivalente di via De Filippis a Lamezia. Per questa giornata sarà possibile accedere, sino alle ore 23, alla somministrazione dei vaccini in modalità “open”, quindi senza prenotazione per chi deve ancora ricevere la prima dose.

Dopo la giornata inaugurale, il punto vaccinale sarà regolarmente aperto da lunedì al giovedì, dalle ore 17 alle ore 23.

L’attività sarà svolta da Asp, Protezione Civile e Croce rossa; oltre alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Lamezia che darà il supporto con la manutenzione e la gestione dei locali.

Per la giornata di sabato è prevista la partecipazione del Prefetto Maria Teresa Cucinotta; del Commissario prefettizio del comune di Lamezia Terme, Giuseppe Priolo; dei rappresentanti dell’Asp, della Protezione civile e della Croce rossa.