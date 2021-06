Reggio Calabria – Lions Club Reggio Host e Soroptimist donano una cucina al GOM in segno di riconoscenza

Il Lions Club Reggio Calabria Host presieduto dall’Avv. Giuseppe Strangio e il Soroptimist di Reggio Calabria retto dalla Dott.ssa Francesca Crea Borruto, hanno donato al nuovo Reparto del GOM di Terapia Intensiva Post Operatoria, guidato dal Dott. Massimo Caracciolo, una cucina completa da mettere a servizio dei pazienti e del personale medico-sanitario.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Dott. Caracciolo e dal Direttore sanitario Salvatore Costarella, grati per lo splendido dono ricevuto, che offre un angolo di serenità a un Reparto sempre sotto pressione. “Un gesto per noi operatori sanitari di grande valenza” ha esordito Caracciolo. “Abbiamo sentito la vicinanza del Lions Club Host e del Soroptimist e, attraverso di loro, di tutta la cittadinanza reggina che riconosce il grande lavoro svolto nel nuovo reparto e l’importanza dello stesso per il futuro dell’offerta sanitaria del nostro ospedale”.

“Il nostro reparto – ha chiarito Caracciolo – ha iniziato la propria attività lo scorso 19 novembre nel pieno della seconda ondata pandemica da Covid-19. Grazie ai 10 posti letto realizzati la T.I.P.O. ha garantito in questi mesi non solo un’assistenza intensiva post-chirurgica per i pazienti che, a causa delle loro condizioni cliniche o per l’invasività dell’intervento, erano da considerare ad alto rischio di complicanze peri-operatorie, ma soprattutto per quei pazienti in gravi condizioni cliniche, affetti da patologie non Covid”.

“L’apertura della T.I.P.O., un reparto ad alta intensità di cure – precisa il Dott. Caracciolo – è stata una scelta strategica, che ha consentito l’implementazione dei posti letto della terapia intensiva generale. Nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha puntato il dito contro le Regioni inadempienti circa l’incremento dei posti letto di terapia intensiva e, in particolare, ha rilevato che in Calabria dei 134 posti letto in più previsti ne sono stati realizzati solo 16. Facciamo presente che grazie all’attivazione di questo Reparto ben 11, di cui un per le emergenze, dei 16 posti letto citati sono stati realizzati in modo strutturale al GOM di Reggio Calabria”.

“In T.I.P.O. – conclude il Dott. Caracciolo – sono quotidianamente utilizzate sofisticate attrezzature in maniera congrua e produttiva, migliorando la qualità e la sicurezza dell’offerta sanitaria, come già ampiamente dimostrato nei mesi scorsi. Assieme al personale sanitario già rodato alle alte intensità di cure, tali attrezzature sono state immediatamente operative per accogliere quei pazienti in gravi condizioni cliniche affetti da patologie non Covid. In sostanza, avere una T.I.P.O. ha permesso di rispondere alle esigenze terapeutiche di un cospicuo numero di pazienti a alto rischio