Al via il 15 giugno la rassegna diretta da Teresa Timpano, nata dalla collaborazione tra “Scena Nuda” e Malavenda Cafè

Una serie di appuntamenti teatrali, all’aperto, all’insegna di monologhi e commedie brillanti: nasce dalla sinergia tra la compagnia teatrale “Scena Nuda” ed il Malavenda Cafè, la rassegna curata da Teresa Timpano, che si aprirà il 15 giugno.

Quattro appuntamenti – al Malavenda Cafè – uno al mese, fino al 21 settembre, con storie di uomini e donne contemporanee (come evidenziano i “sottotitoli” delle opere che verranno proposte), per un ritorno al teatro, che vedrà protagonisti giovani interpreti.

Si parte, come si diceva, martedì 15 giugno, alle 20,30, con Single, la “storia di una donna in preda alle sue elucubrazioni”, un atto unico per una commedia brillante interpretata da Miryam Chilà.