Pellaro si confronta con il nuovo “Piano Spiagge”. L’assessora Cama: «Continua il confronto coi territori per avere un documento condiviso ed efficace»

conclusi e presto potremo materialmente consegnare i lavori per far partire il cantiere». «Questa – ha continuato – è un’area molto importante per praticare sport tutto l’anno e, a questo scopo, nel tempo sono state costituite diverse strutture ricettive rispetto alle quali vanno adeguati i servizi».

Il sindaco si è poi concentrato sui recenti dati forniti da Arpacal sulla balneabilità delle acque: «Le analisi sono molto confortanti ed indicano un netto miglioramento della qualità del nostro mare che, in più punti, risulta eccellente. Certo, c’è ancora da lavorare, in particolar modo al centro, ma il nostro obiettivo resta sempre quello di chiudere, quanto prima, alcuni scarichi fognari». Tutte operazioni inserite nel “Piano Spiagge” che «rappresenta, a tutti gli effetti, un “Masterplan del mare” dove, oltre alla riorganizzazione del litorale ed alle indicazioni ed alle misure dei lavori da effettuare per il ripascimento e la messa in sicurezza della costa, è previsto l’insieme delle attività che interesseranno il cosiddetto “retro spiaggia” per riattivare l’economia del mare».

In questo senso, secondo il sindaco Falcomatà, «la sinergia pubblico-privato può fare la differenza con l’amministrazione comunale che traccia la cornice rispetto alle norme e ad un indirizzo politico proiettato su un orizzonte preciso, ampiamente recepito dai cittadini come dimostrano i confronti di Catona e Pellaro». «Rispetto a tutto questo – ha concluso il primo cittadino – si punta a valorizzare, incentivare e promuovere, consentendo a chi vuole fare impresa di poter sfruttare a dovere le infinite risorse del nostro litorale. Questa è la vara la forza di strumenti essenziali e fondamentali come il Piano strutturale ed il Paino Spiagge».