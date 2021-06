Reggio Calabria – 365 giorni di Home Labo di Gina Talarico

15 Giugno 2020

nasceva così Home Labo, esperimento sociale unico sul territorio di Reggio Calabria.

“Togliere le parole disabilità, integrazione, inclusione.

Pensare e guardare alle abilità, quelle di ognuno secondo le sue capacità.”

Ezio Bosso

Aprire la porta di casamia alle persone con autismoe il mio modo di fare il primo passoé un esperimento sociale unico sul territorio che mira a lavorare in contesto naturale sulle abilità del vivere quotidiano di condivisione di spazi e attività come quando si va a casa di un amico!!! Chi vive da vicino l’autismo lo sa quanto sia difficile per loro generalizzare abilità acquisite e recarsi in contesti diversi dalla propria casa.