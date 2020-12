Al via il Progetto Confido, del Forum delle associazioni familiari e del centro Comunitario Agape per dare una famiglia ad ogni minore in difficoltà attraverso l’affido e l’adozione

Il Forum nazionale ha fatto partire in dieci regioni il ‘Progetto Confido’ per sostenere adozionee affido; si tratta di convincere almeno duemila famiglie che affido e adozione, con i sostegni adeguati e le conoscenze del caso, sono percorsi possibili, senza nascondere le difficoltà, ma neanche ingigantirle.L’obiettivo quello di coinvolgere circa duemila famiglie accoglienti in dieci regioni (Lazio, Lombardia, Puglia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Campania,Calabria, Sardegna, Sicilia.Una sfida grande «per sensibilizzare le famiglie e dare risposte al bisogno di ogni minore a vivere in una famiglia, fornendo loro informazioni, formazione e orientamento, su tre fronti diversi: affido familiare, adozione e tutor per minori non accompagnati.Promuovere affido e adozione, non significa proporre un’alternativa alle famiglie d’origine chenon ce la fanno ma è quella di sostenere la fragilità di questi nuclei con un lavoro sussidiario disostegno e di affiancamento e solo nelle situazioni di abbandono ricorrere all’adozione.Il primo step quello sull’affido familiare inizierà in modalità on line il 15 Gennaio con incontri settimanali sul web tenuti da psicologi, assistenti sociali, giudici minorili e con testimonianze di famiglie che si sono aperte all’accoglienza.Gli argomenti che saranno trattati: Il diritto del minore alla famiglia, le motivazioni dell’affido,i problemi delle famiglie di origine, gli interventi in situazioni di vulnerabilità,i vissuti dei bambini in difficoltà, le varie forme dell’abbandono e delle tipologie di affido, iter e procedure, l’affido a rischio giuridico, il ruolo del tribunale per i Minorenni e dei servizi sociali che si occupano, l’affido familiare in calabria storie di accoglienza, ill sostegno alla famiglia affidataria, le dinamiche psicologiche nell’affido familiare, le due famiglie, la continuità degli affetti, la forza della rete come risorsa di sostegno nel territorio, la conclusione del percorso di affidamento familiare, tra teoria e prassi. Il corso è gratuito, previsto attestato di partecipazione. Per iscriversi e per maggiori informazioni cliccaresu www.progettoconfido.it/formazione