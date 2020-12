Editoria, Irto (Pd): “Condivido appello editori calabresi”

“Condivido e sostengo l’appello dei 27 editori che propongono alla Regione Calabria di distribuire 60mila copie di volumi nelle biblioteche calabresi. È un’iniziativa indispensabile per sostenere il comparto dell’editoria, tra i più colpiti dalla crisi e finora non interessato ad alcuna iniziativa di ristoro da parte della giunta regionale”. Lo afferma il consigliere regionale Nicola Irto (Pd) che prosegue: “Gli editori calabresi non chiedono provvidenze a fondo perduto ma propongono un grande piano che potrebbe consentire di arricchire le biblioteche della nostra regione fornendole di volumi calabresi, il cui approvvigionamento è sempre più raro. Ritengo che questa possa essere una grande operazione, utile per il raggiungimento di due finalità connesse: dare una mano concreta agli editori che, ormai da tanti anni, soffrono per una situazione economica che definire asfittica è un eufemismo. E alimentare la promozione della cultura calabrese, uno straordinario patrimonio che merita di essere diffuso e messo a valore anche all’interno della nostra regione. Per questo, mi unisco all’appello degli editori nel sollecitare un, pur tardivo, intervento della giunta regionale”.