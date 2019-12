Reggio Calabria – Guida ubriaco e drogato, denuncia e patente ritirata

Continua l’attività di prevenzione sul territorio della Polizia Locale. Nella fattispecie il presidio ha permesso di rintracciare la grave infrazione di un automobilista, messosi alla guida in condizioni pericolose per se e per gli altri.

Nei giorni scorsi , infatti, inoltre il nucleo di pronto intervento intervenuto, a seguito di un incidente stradale, agli ordini dell’istruttore Garofano, ha sorpreso un conducente con un tasso alcolemico di oltre cinque volte superiore ai limiti di legge, nonché sotto effetto di sostanze psicotrope; nella fattispecie marijuana e benzodiazepine.

Per lui denuncia alla locale A.G. e ritiro della patente.