Imbalzano: ““Via Vico Bolani I^ – San Giovanni di Pellaro impraticabile”

“Se ogni cittadino decidesse di percorrere una attenta ricognizione sulle strade del territorio cittadino, come atto di amore verso lo stesso in cui vi abita e per comprendere il reale livello delle manutenzioni (in)esistenti, da Catona – Salice – Rosalì fino a Bocale II°, passando per le varie frazioni di Gallico, Diminniti, Sambatello, Archi, Modena-Ciccarello, S. Sperato, per l’intera zona alta della città come ad esempio via Trabocchetto I-II-III e via Villini Svizzeri, fino alla vasta periferia di Ravagnese, Gallina e Pellaro, documenterebbe uno stato di precarietà assoluta.

Con una costante: il tentativo, sporadico e non sempre adeguato, di coprire le voragini delle strade litoranee, dimenticando quasi tutte le altre popolose frazioni, ove si pensi che solo a Pellaro se ne contano ben 36 tutte abbandonate a loro stesse”.

E’ quanto afferma Pasquale Imbalzano, Consigliere Comunale di Forza Italia da sempre attento ad evidenziare le criticità della manutenzione ordinaria presente in tutti i quartieri cittadini.

“Infatti, a fronte del resoconto che nei giorni scorsi si è offerto riguardo all’interruzione della principale arteria di via Macellari Inferiore che collega in direzione mare monti l’abitato di Pellaro alle frazioni limitrofe, altro paesaggio lunare che si aggiunge è quello di Via Vico Bolani I^ presso la frazione San Giovanni di Pellaro, con crateri ovunque disseminati e disservizi idrico-fognari che prevalgono su una sede stradale molto più simile ad una mulattiera che ad una strada tipicamente intesa”, continua Pasquale Imbalzano.

“Poiché non è più possibile attendere i futuristici e sempre ipotetici investimenti, periodicamente annunciati, allora siamo costretti a rammentare che non basta coprire le voragini di alcune delle vie centrali delle nostre ex Circoscrizioni, ignorando, con manifesto strabismo e/o disinteresse che, quasi ovunque, le strade comunali di accesso sono impietosamente devastate e impercorribili talvolta anche a piedi”, aggiunge il Consigliere Comunale.