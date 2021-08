Messina – Carbone – Adamo (FdI – Circolo dello Stretto): “Fondamentale che il San Filippo sia pronto per la sfida a Palermo”

Piero Adamo, Presidente del Circolo “dello Stretto” di Messina di Fratelli d’Italia, insieme con Dario Carbone, Vice Presidente del suddetto Circolo, chiedono all’Assessore allo Sport ed al Sindaco di Messina di garantire che i lavori allo stadio “San Filippo” siano ultimati in tempo affinchè la prima partita del campionato di Serie C in casa del Messina contro il Palermo, in programma per il 4 settembre alle ore 20:30, si possa regolarmente svolgere a Messina.

“Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce secondo la quale vista l’incertezza sulla fine dei lavori allo stadio San Filippo la prima gara casalinga del Messina (il derby siciliano con il Palermo) dovrebbe svolgersi a Vibo Valentia e questa eventualità deve essere necessariamente scongiurata.

Il Sindaco e l’Assessore hanno dichiarato che i lavori necessari per ottenere le autorizzazioni del caso e per rispettare le prescrizioni della Lega Calcio sarebbero stati ultimati già il 20 agosto ma ad oggi non si conosce il cronoprogramma degli interventi ancora da svolgere.

La partita con il Palermo deve giocarsi a Messina con la più ampia cornice di pubblico consentita dalle norme anti covid e speriamo vivamente che i tifosi biancoscudati non debbano rinunciare ad un importante appuntamento calcistico.” hanno dichiarato Adamo e Carbone.