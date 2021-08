Dieni (M5S): “Attività informativa del Copasir sull’Afghanistan continua con l’audizione di Di Maio”

Dopo l’informativa al COPASIR del Direttore del DIS, Elisabetta Belloni, è prevista per venerdì 20 agosto l’audizione del Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio.

“Ringraziamo il Direttore del DIS, Elisabetta Belloni, per la sua tempestiva risposta alla richiesta di audizione al Copasir” – dichiara l’On. Federica Dieni (M5S) Vice Presidente COPASIR – “I ringraziamenti vanno anche al nostro comparto dell’intelligence, al Console Tommaso Claudi e a tutta la struttura della Farnesina per il contributo che stanno dando alle operazioni di rimpatrio dei nostri connazionali e dei civili afghani che hanno collaborato con le nostre istituzioni” – sottolinea l’On. Dieni.

“L’attività informativa del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica continua con l’audizione del Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, fissata per il 20 agosto.” – conclude l’On. Federica Dieni (M5S) Vice Presidente COPASIR.